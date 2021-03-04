ОСТАННІ НОВИНИ

Морози повертаються. Якої погоди чекати жителям Львівщини

Андрій Котенський

|

У п’ятницю, 5 березня, на Львівщині очікується погіршення погодних умов та опади снігу із дощем, такі дані оприлюднив Український гідрометеорологічний центр, передає кореспондент Львівського порталу.

Завтра вночі у західних, північних, та частині центральних областей, окрім півдня, очікується дощ та мокрий сніг. У Карпатах місцями значні опади мокрого снігу, температура протягом доби коливатиметься від 0 до 5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині до 17° тепла.

У вихідні істотних опадів не передбачається, лише вночі, 6 березня, у центральних, південних та східних областях невеликий мокрий сніг. У більшості областей очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Температура вночі від 3 до 8° морозу, в суботу на півдні та сході країни близько 0°, вдень 0-7° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

Реклама партнерів

Синоптики прогнозують, що 8 березня в Україні буде прохолодним.

За даними Sinoptik.ua, у суботу та неділю на Львівщині очікується хмарна з проясненнями погода, від 5 до 8 градусів морозу вночі, а вдень від 2 до 6 градусів тепла.

Морозна погода протримається до середини наступного тижня. До цього часу суттєвих опадів не передбачається.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...