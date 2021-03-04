Морози повертаються. Якої погоди чекати жителям Львівщини

У п’ятницю, 5 березня, на Львівщині очікується погіршення погодних умов та опади снігу із дощем, такі дані оприлюднив Український гідрометеорологічний центр, передає кореспондент Львівського порталу.

Завтра вночі у західних, північних, та частині центральних областей, окрім півдня, очікується дощ та мокрий сніг. У Карпатах місцями значні опади мокрого снігу, температура протягом доби коливатиметься від 0 до 5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині до 17° тепла.

У вихідні істотних опадів не передбачається, лише вночі, 6 березня, у центральних, південних та східних областях невеликий мокрий сніг. У більшості областей очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Температура вночі від 3 до 8° морозу, в суботу на півдні та сході країни близько 0°, вдень 0-7° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

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Синоптики прогнозують, що 8 березня в Україні буде прохолодним.

За даними Sinoptik.ua, у суботу та неділю на Львівщині очікується хмарна з проясненнями погода, від 5 до 8 градусів морозу вночі, а вдень від 2 до 6 градусів тепла.

Морозна погода протримається до середини наступного тижня. До цього часу суттєвих опадів не передбачається.

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