Львівські артилеристи-першокурсники освоюють «Рапіру»

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки першокурсники факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного приступили до навчань та пострілів з «Рапіри». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Потужні постріли з «Рапір» стрясають землю, а звук розноситься на багато кілометрів, його добре чути в навколишніх селах. Полум’я виривається зі ствола гармати на кілька метрів, піднімаючи землю і торішню траву, змішуючи це все в клуб диму. У повітрі стоїть різкий солодкуватий запах спаленого пороху.

«Сьогодні на цій ділянці першокурсники виконують своє перше вогневе завдання бойовим пострілом з артилерійської системи МТ-12. Кожен з них стане артилеристом», —зазначає начальник факультету ракетних військ та артилерії Національної академії Артем Дзюба.

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Чому курсанти біля своїх гармат ночують?

Польовий вихід, що стартував на початку тижня, має формат тактичного навчання. Тобто все відбувається, так би мовити, «як на війні»: з підйому особового складу за тривогою, отримання зброї, маршу у визначений район, виконання ввідних, бойових стрільб.

«Навіть ночують курсанти біля своїх гармат на позиції, охороняючи та обороняючи табір. Особливу увагу, з досвіду війни на Донбасі, приділяють зміні вогневих позицій, швидкому і скритому переміщенню, навичкам стрільби із закритих вогневих позицій та прямим наведенням, визначенню точних координат противника», — розповів Артем Дзюба.

На польовому виході сьогодні перебувають приблизно 300 курсантів-артилеристів. Якщо першокурсники виконують завдання з гармати МТ-12 «Рапіра», то їхні старші колеги вправлятимуться у стрільбі з потужніших систем — Д-20 та БМ-21 «Град».

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