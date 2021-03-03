«Укрпошта» вперше випустить марки з оголеними жінками

«Укрпошта» вперше випустить поштові марки з оголеними тілами у жанрі ню. Серія матиме назву із серії «Її величність – жінка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Марки з оголеними тілами жінок у жанрі ню вийдуть 5 березня. Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка «Одаліска» та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна «Енергія ІІ». Тираж кожної марки – 130 тисяч примірників.

«Нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням. Адже жіноча краса, пронесена крізь віки і змальована найвидатнішими митцями, здатна зачарувати і надихнути на написання кількох щирих рядків від руки», – кажуть в «Укрпошті».

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Тарас Шевченко «Одаліска» (Петербург, 1840 р.), «Вірсавія» (1860 р.)

Андрій Чебикін «Енергія ІІ» (1991 р.)

Вартість однієї марки становить 9 грн, всього маркового аркуша – 81 грн, конверта – 4 грн, картки – 4 грн.

Родзинкою цього весняного поштового випуску стане незвична колаборація «Укрпошти» і відомого українського бренду OLIZ, який випустить нову колекцію жіночих шовкових хусток, натхненну роботами Кобзаря і красою поштових марок.

Частину коштів, отриманих від продажу цієї колекції, спрямують на розвиток Національного музею Тараса Шевченка.

Додамо, що поштові марки, конверти та картки серії «Її величність – жінка» випускають у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України.

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