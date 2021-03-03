У Львові іноземець пропонував хабар працівнику СБУ

У Львові затримали іноземця, який намагався дати хабар працівнику Служби безпеки за отримання дозволу на проживання в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними досудового слідства, запропонував правоохоронцю гроші представник однієї з нацменшин регіону, який займається нелегальним гральним бізнесом. Він намагався вмовити спецслужбовця взяти хабар за неперешкоджання в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні. Співробітник СБУ повідомив керівництво про протиправну пропозицію.

Правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди і затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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