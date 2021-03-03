У Глинянах за 7 млн доларів збираються збудувати завод із переробки картоплі

Компанія «Централ Плейнс Груп Україна», засновниками якої є інвестори з Великобританії та Фінляндії, планують у Глинянах спорудити завод із переробки картоплі у крохмаль. У будівництво збираються вкласти близько 7 млн доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Компанія «Централ Плейнс Груп Укаїна» вже працює на Львівщині: вирощує картоплю у Кам’янка-Бузькому та Самбірському районах. Тепер підприємство хоче розширити свої потужності і переробляти картоплю, зокрема у крохмаль.

Для цього у місті Глиняни, що на Золочівщині, планують збудувати завод потужністю 40-50 тисяч тонн картоплі в рік. Розмір інвестицій становить близько 7 млн доларів. На новому виробництві мають створити пів сотні робочих місць.

«Ми плануємо переробляти 40-50 тисяч тонн картоплі в рік. Для вигідного функціонування заводу є велика потреба у сировині. Ми плануємо налагодити співпрацю з місцевими фермерами та побудувати ефективний процес вирощування та поставки сировини до заводу. В планах співпраця з USAID з розвитку фермерства та в подальшому налагодити процес закупівлі у аграріїв картоплі», – розповів представник Фінського інвестиційного фонду Олег Дрінь.

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Під час офіційної зустрічі у ЛОДА обидві сторони обговорили майбутнє будівництво заводу та деталі щодо необхідної дозвільної документації.

Також представники інвестора попросили відремонтувати дорогу Заставне – Глиняни. Своєю чергою голова Львівської ОДА Максим Козицький запевнив, що цей ремонт запланований на 2021 рік.

Довідково

«Централ Плейнс Груп Україна» – це британо-фінляндська компанія, що вирощує картоплю столових та чипсових сортів у Кам’янка-Бузькому та Самбірському районах на загальній площі 700 гектарів. Торік валове виробництво склало близько 15 тисяч тон. У компанії створено 49 робочих місць.

Підприємство співпрацює з компанією Frito-Lay, яка виробляє чипси. Кожна десята пачка чипсів в Україні виготовлена з картоплі, вирощеної «Централ Плейнс Груп Україна».

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