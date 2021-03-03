Посадовець Держводагентства на Львівщині попався на хабарі

На Львівщині посадовець Держводагентства скористався службовим становищем та отримав хабар у розмірі 20 тис. грн. Тепер правопорушника чекає судовий вирок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

39-річний уродженець Криму, який наразі проживає в одному з сіл Львівського району,отримав хабара, працюючи на посаді заступника начальника одного з управлінь Держагентства водних ресурсів України. Встановлено, що 28 грудня 2020 року та 4 січня 2021 року чоловік отримав від заступника директора одного з ТОВ неправомірну вигоду на загальну суму 20 тисяч гривень. Натомість посадовець обіцявся посприяти в укладенні між управлінням та підприємством договорів про постачання товарів.

Правопорушника викрили «на гарячому», коли той отримував другу частину неправомірної вигоди у сумі 10 тис. грн в одному з львівських кафе. Правоохоронці вилучили отримані посадовцем в якості хабара кошти.

5 січня нинішнього року чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

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Відтак, 1 березня завершено досудове розслідування. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовцю-хабарнику за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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