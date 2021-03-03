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Перші Ігри громад: на Львівщині відбулася регіональна спартакіада

Юлія Осим

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У Самборі відбулася перша регіональна спартакіада серед збірних команд громад. У змаганнях взяли участь понад 700 учасників з чотирьох районів Львівщини. Ігри відбувалися на 10 локаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Переможцем стала збірна Новокалинівської громади. Друге місце посіли спортсмени Самбірської громади. Бронзу здобула Дрогобицька громада. Найкращих відзначили у таких видах спортивних ігор як перетягування канату, волейбол, міні-футбол, рукоборство, гирьовий спорт, шахи, шашки та настільний теніс.

За медалі змагалися 19 збірних команд з області. Організаторами ігор виступили Львівська обласна та Самбірська районна організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА.

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Від благодійників команди-переможці отримали грошові винагороди на придбання спортивного інвентаря.

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