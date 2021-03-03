На Львівщині півтори сотні офіцерів підвищили кваліфікацію

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відбувся сьомий, випуск військовослужбовців, які пройшли Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу при Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Офіцерські лави Збройних Сил України поповнять ще півтори сотні військовослужбовців.

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«Маю велику честь привітати з випуском офіцерів, які пройшли і завершили тримісячне навчання на базі Національної академії. Впевнений, що Ви відновили свої військові навички і знання, отримані на військових кафедрах різних українських вишів. Окрім того, Національна академія дала вам найкраще, чим володіє провідний видовий виш: неоціненний досвід військовослужбовців і науково-педагогічного складу, набутий у війні з російським агресором… У добру путь, панове офіцери! Слава Україні!» – зазначив у вітальному слові начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Після цього кращих військовослужбовців Курсу нагородили відзнаками начальника Національної академії сухопутних військ, грамотами та подяками.

Офіцерське поповнення також отримало благословення на добру службу від військового капелана Національної академії отця Андрія Хомишина, який разом з отцем Юрієм Балухом окропив їх свяченою водою. Музичне привітання на адресу випускників пролунало від оркестру 184-го Навчального центру, який також входить до складу Національної академії сухопутних військ.

Слід наголосити, що випускники цих Курсів поповнять не лише лави Сухопутних військ, а й військові колективи Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Командувань Сил логістики та Сил підтримки. Левова частина офіцерів, звичайно, розподілена у частини безпосереднього підпорядкування командування Сухопутних військ та оперативні командування цього виду Збройних Сил.

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