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На Львівщині громади отримають землі вартістю понад 6 млн грн

Юлія Осим

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На Львівщині двом громадам повернуть землі вартістю більше 6 млн грн. Йдеться про ділянки на території Радехівської та Лопатинської громад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Радехівська місцева прокуратура визнала земельні ділянки площею понад 10,2 га відумерлою спадщиною та передала їх у власність громад.

Встановлено, що було порушено інтереси держави, оскільки органи місцевого самоврядування не вживали жодних заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки. Відтак, це могло призвести до їх протиправного використання.

Оціночна вартість зазначених ділянок становить 6,2 млн грн.

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Після того, як судове рішення набере законної сили, органи прокуратури забезпечать його реальне виконання.

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