Кращим спортсменом лютого на Львівщині став санкар Антон Дукач

Найкращим спортсменом у лютому на Львівщині визнали 25-річного санкаря Антона Дукача. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

25-річному санкарю зі Львова Антону Дукачу присвоїли звання кращого спорсмена лютого-2021. Таку відзнаку він здобув за результат, який нещодавно показав на етапі Кубка націй з санного спорту на природній санно-бобслейній трасі у Санкт-Моріці (Швейцарія).

Так, Антон Дукач здобув срібну медаль у загальному підсумковому заліку Кубка націй сезону 2020/2021 років.

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Набравши за підсумками усіх етапів Кубка націй 389 очок, Антон Дукач у загальному рейтингу опинився на другому місці, поступившись латвійцю Гінтсу Берзінсу (489 очок) та випередивши представника Польщі Матеуша Соховича (387 очок). При цьому санкар з Латвії достроково забезпечив собі загальну перемогу ще на попередньому етапі в Інсбруку. А от результат львів’янина на Кубку націй виявився найкращим в історії санного спорту сучасної України.

Раніше українці посідали треті місця на подіумі цього турніру в двійках. ВІдтак Антон Дукач став також першим, хто на Кубку націй фінішував у топ-3 у одноосібних санках серед чоловіків.

Зазначимо, що Антона Дукача визнавали найкращим спортсменом Львівщини за підсумками грудня 2020 року як володаря срібної медалі четвертого етапу Кубка націй та за 20-те місце в змаганнях Кубку світу сезону 2020-2021 років (Вінтерберг, Німеччина).

Довідково

25-річний Антон Дукач – львів’янин, випускник Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології «Львівської плітехніки». Майстер спорту України з санного спорту, член національної збірної команди України з санного спорту.

Учасник Юнацьких зимових Олімпійських Ігор-2012 в Інсбруку, де здобув 4 місце. Учасник зимових Олімпійських Ігор-2018 у місті Пхьончхан (Південна Корея).

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