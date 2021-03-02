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За хабар патрульному у Львові судитимуть водія «Мерседеса»

Юлія Осим

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Суд розгляне справу стосовно 35-річного уродженця Івано-Франківщини, якого львівські патрульні затримали за порушення правил дорожнього руху та водіння у нетверезому стані. Щоб «відмазатись» від проблем із законом, чоловік запропонував поліцейським хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Як встановили правоохоронці, у лютому нинішнього року чоловіка затримали на проспекті Чорновола поблизу McDonald’s. Порушник запропонував спершу неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, а пізніше – 300 доларів. Після цього поклав купюру номіналом 100 доларів США у салон службового автомобіля патрульних. Таким чином обвинувачений намагався уникнути складання поліцейськими протоколів про порушення ним ПДР та кермування у стані алкогольного сп’яніння.

Правопорушника обвинувачують у пропозиції та обіцянці службовій особі надати їй неправомірну вигоду за ч.1 ст.369 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 (це 17 000 – 68 000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Фото Львівської обласної прокуратури

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