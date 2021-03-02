У Жидачеві в квартирі виявили тіло пенсіонера

У місті Жидачеві рятувальники надали доступ працівникам поліції в квартиру, де було виявлено тіло власника. 84-річний чоловік тривалий час не виходив на зв’язок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

1 березня о 18:48 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Жидачеві на вул. Грушевського, 21 в одній з квартир тривалий час не відчиняє двері власник. До місця події було направлено рятувальників.

Надзвичайникам надавались засоби працівникам поліції для потрапляння в квартиру, де було виявлено тіло 84-річного власника.

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