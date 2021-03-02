У Львові із весняним концертом виступить поп-дрім бенд Latexfauna

У Львові, 8 березня, на концертному майданчику Ennio Event Squere виступить український поп-дрім бенд «Latexfauna». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться спеціально до Дня весни – 8 березня, повідомляють організатори.

Для Latexfauna характерне ніжне мрійливе звучання з легкою повітряною мелодійністю.

Лірика бенду – це психоделічні сюжети, які зачіпають підсвідомі струни, влучні, сміливі тексти.

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Концерт відбудеться з дотриманням карантинних вимог.

Квитки за посиланням: ennio.com.ua

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