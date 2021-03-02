Пологи поза межами лікарні: що робити батькам і як зареєструвати дитину

На Львівщині торік 13 дітей народилися за межами медичного закладу. У порівнянні з 2019 роком таких випадків було 7. Дехто з породіль народжує не в лікарні через певні життєві обставини, та є такі, хто свідомо обирає домашні пологи. Яким має бути алгоритм дій татів та мамів у таких ситуаціях та як зареєструвати дитину, Львівському порталу розповіли у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Якщо дитина народжується у медзакладі, то саме він видає свідоцтво про народження. Натомість, якщо відповідного огляду матері і дитини не було і пологи відбулися поза межами лікарні, цей факт встановлюється медичною консультаційною комісією, що утворюється управліннями охорони здоров’я обласних держадміністрацій.

Для цього заявник – ним може бути жінка, яка народила дитину, її чоловік, родичі чи представник служби у справах дітей – повинен звернутися із заявою на адресу комісії не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини поза закладом охорони здоров’я. До заяви також додається документ, що посвідчує особу та медичні документи, пов’язані із перебігом вагітності та пологами:

обмінна картка;

результати аналізів, ультразвукового дослідження;

медичні довідки лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини та жінки та інше.

За результатами аналізу документів медична консультаційна комісія складає висновок про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини.

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Після цього медзаклад, під наглядом якого перебуває дитина, видає заявникові, на підставі висновку комісії, медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.

Відтак, державна реєстрація новонародженого поза межами лікарні проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або висновку медичної консультаційної комісії про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. В іншому разі підставою для реєстрації є рішення суду про встановлення факту народження.

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