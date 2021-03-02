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Поліція викрила львів’янку, яка продавала власні інтимні фото та відео

Ольга Денисяка

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Правоохоронці викрили 27-річну львів’янку, яка через Телеграм-канал поширювала власні порнографічні фото та відео. Тепер їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду.

«Під час обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру», – йдеться в повідомленні.

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26 лютого зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній  – до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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