НАЗК виявило порушення у фінансових звітах двох львівських партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення порядку подання фінансового звіту двох львівських партій «Варта» та ВО «Свобода». Про це 1 березня повідомили у НАЗК, передає Львівський портал.

Суть виявлених порушень у повідомленні не уточнюється.

Загалом НАЗК виявило порушення у звітах 12 українських політичних партій. Мова йде про «Варта», ВО «Свобода», «Слугу народу», «Конгрес українських націоналістів», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», «Блок Вілкула «Українська перспектива», «Важливий кожен», «Соціал-патріотичну асамблею слов’ян», «Нову демократію»; «Громадську силу» і «Команду Андрія Балоги».

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