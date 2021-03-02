На Львівщині полюють на продавців первоцвітів

Задля збереження ранньоквітучих рослин на території Львівської області триває операція «Первоцвіт-2021». При це йдеться у повідомленні регіонально-ландшафтного парку «Знесіння» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Екологи нагадують, що збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. Кожна зірвана стеблина з трьома первоцвітами несе за собою знищення 45-60 насінин, а для того, щоб з насіння конвалії виросла доросла квітуча рослина потрібно майже 7-8 років, до того ж пошкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки, рослини нівечаться повністю.

«Кожен, хто зриває та купує первоцвіти, своїми діями стимулює їх знищення та несе відповідальність перед законом. Бережіть природу навколо нас, бережіть первоцвіти», – йдеться у повідомленні.

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У разі виявлення фактів пошкодження чи продажу первоцвітів необхідно звертатися у Державну екологічну інспекцію у Львівській області за номером телефону: 2387370 чи в управління поліції за коротким номером 102.

Як відомо, спійманий порушник змушений буде заплатити штраф – від 49 до 62 грн за одну зірвану рослину. Водночас передбачений ще один штраф розміром від 1700 до 3655 грн передбачений за порушення порядку придбання чи збуту первоцвітів.

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