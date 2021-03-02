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Mercedes, Land Cruiser, Rolls-Royсе. Нардепи оновлюють приватний автопарк

Андрій Котенський

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Щонайменше півтора десятки народних депутатів оновили свої автопарки за останній рік. Серед нових депутатських авто – Mercedes, Land Cruiser та навіть коштовний Rolls-Royсе. Про це йдеться у розслідуванні журналістів, яке опублікувало Bihus.Info.

На новій BMW Х5 тепер їздить «слуга народу» Євгеній Шевченко. Журналісти тричі фіксували, як він приїжджав на ній на закриту парковку Верховної Ради.

Авто зареєстроване у березні 2020-го на сина нардепа Івана Шевченка, який працює слідчим Державного бюро розслідувань. З декларації слідчого (остання, яка нині є у вільному доступі – за 2018 рік) зрозуміло, що коштів на придбання такого авто він не мав – за оцінкою автоексперта Павла Кащука «німець» коштує не менше 2,5 млн. грн. Звідки в родича нардепа гроші на авто, яким користується він сам – Шевченко не відповів.

Новою BMW Х5 користується і депутат «Слуги народу» Максим Гузенко, відомий виконанням найменшої кількості обіцянок серед мажоритарників Сумщини. Авто зареєстроване у жовтні 2020 року на родинну аграрну фірму Гузенків «АГРОХІМ ПАРТНЕР», але користується ним найімовірніше сам народний обранець – журналісти неодноразово помічали виїзд автомобіля із закритої парковки Верховної Ради.

На нові авто пересіли і деякі нардепи від “Слуги народу“, яких раніше Bihus.Info «ловили» на голосуванні в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Так, «слуга народу» Микола Галушко тепер приїжджає в Раду на новій Toyota Land Cruiser 200 орієнтовно за 2,5 млн грн. Автівка зареєстрована у листопаді 2020 року на 65-річну матір нардепа Марину Валентинівну. Нардеп спочатку заявив журналістам, що не їздить на цьому авто, але трохи згодом – що задекларує право користування нею. Звідки в матері кошти на автівку нардеп не сказав.

Нову Toyota Land Cruiser так само в листопаді купив і «слуга народу» Арсеній Пушкаренко. Нардеп каже, що купив автівку в кредит, а покупку не задекларував, бо нібито в той момент через скандальне рішення Конституційного суду не працював сайт декларацій.

А нардеп Валерій Колюх їздить на новому Volvo ХС90 за приблизно 2 млн гривень. Автівка зареєстрована на мешканця села Старий Білоус, що на Чернігівщині. Сам Колюх каже, що це машина його помічника і він його просто підвіз. При цьому нардеп, за його ж словами, чомусь збирається декларувати право користування цим авто.

Новим Lexus LX 450D користується тепер і нардеп від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко. Авто записане на батька парламентаря – пенсіонера і нардепа першого скликання Ради Івана Ніколаєнко

Влітку пересів у новеньку Audi A8 ще один соратник Юлії Тимошенко – Сергій Власенко. Автомобіль після свіжого рестайлінгу обійшовся нардепу в 4,3 млн грн. Нагадаємо, раніше Власенко отримав компенсацію від юридичної фірми Reid, Collins, Tsai LLP за політичні репресії щодо Тимошенко.

Однопартійця Власенка – Костянтина Бондарєва – журналісти також помітили в новому позашляховику TOYOTA LAND CRUISER Prado. Вартість у салоні стартує від мільйона трьохсот тисяч в базовій комплектації.

Нове авто з’явилося і у депутата «Опозиційної платформи «За життя» Михайла Папієва. Нардеп нещодавно пересів на новий Volkswagen TOUAREG, який нині, за словами самого ж Папієва, на лізинговій компанії. Щомісячно нардеп нібито сплачує за нього 60 тисяч гривень.

Народний депутат від «ОПЗЖ» Суто Мамоян вже потрапляв раніше в «автоскандали». Так, у свою декларацію він вніс два автомобіля Toyota Land Cruiser 200, які начебто купив по 20 тисяч гривень. Нещодавно ж журналісти помітили як Мамоян на Липській, поблизу Верховної Ради, у супроводі охоронців сів в автомобіль Rolls Royce Сullinan, записаний на родича парламентаря. Подібний автомобіль коштує близько 15 мільйонів гривень.

На новій автівці їздить і колишній «слуга народу» Роман Іванісов, якого раніше вигнали з фракції через судимість за зґвалтування. Журналісти помітили як нардеп виїжджає із закритої парковки Ради на новому Mercedes-Benz GLS 400. Авто зареєстроване на його дружину.

Нове авто – Land Rover Defender – з’явилося і у нардепа Дмитра Шпенова. Автівка зареєстрована на компанію ТОВ «Інститут стратегічних досліджень» самого Шпенова і за словами нардепа, він її орендує у своєї ж компанії.  Цікаво, що за інформацією з відкритих джерел ця компанія за 2019 рік офіційно заробила лише 9600 гривень чистого прибутку, а за останні 10 років не заробила і половини вартості нового авто депутата.

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