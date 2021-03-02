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Кавова контрабанда: у Шегинях виявили партію капучино на понад мільйон гривень

Юлія Осим

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники затримали автомобіль, який незаконно віз в Україну з партією капучино. Загальна вартість товару становить понад мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Транспортний засіб, що прямував з Кракова до Львова, переміщував майже 18 тисяч упаковок напою, розфасованого по кілограму. Згідно з поданими до митного контролю документами, вартість товару становила понад 21 тисячу євро. Однак під час митного контролю було виявлено міжнародну товарно-транспортну накладну та рахунок-фактуру, де вказана вартість – 39 тисяч євро.

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За фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

Фото Галицької митниці

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