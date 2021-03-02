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Графік виїзду гицлів у Львівській МТГ

Андрій Котенський

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ЛКП «Лев» оприлюднило графік виїзду бригади ловців на території Львівської МТГ у березені-квітені. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У ЛКП «Лев» зазначають, що бригада ловців здійснює виїзди в населені пункти міської територіальної громади щосереди та щосуботи, в інші дні тижня — в райони міста Львова.

«Бригада ловців здійснює виїзди в населені пункти МТГ щосереди та щосуботи, в інші дні тижня — в райони міста Львова. Поза чергою виїзд здійснюється на ургентні випадки, а також якщо безпритульна собака вагітна або тічкуюча.

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Собаки, виловлені у районах міста Львова, перебувають на підприємстві 21 день, в інших населених пунктах МТГ — 14 днів (щоб першочергово стерилізувати більшу кількість тварин, відповідно запобігати їх розмноженню)», — інформують у ЛКП «Лев».

Виїзд бригади здійснюється виключно за телефонним запитом на номер 068 535 45 45.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8.00 до 20.00.

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