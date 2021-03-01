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За напад з ножем апеляційний суд виніс новий вирок львів’янину

Юлія Осим

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Львівський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції у справі нанесення 42-річним львів’янином тяжких тілесних ушкоджень та виніс новий вирок. Обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ще у червні 2017 року на вул. Петлюри раніше неодноразово судимий львів’янин на ґрунті раптово виниклого конфлікту ударив ножем потерпілого у поперек. Тоді суд першої інстанції засудив чоловіка за умисне тяжке тілесне ушкодження за ч.1 ст.121 ККУ та, враховуючи сукупність злочинів, призначив покарання у вигляді років позбавлення волі. Однак безпідставно звільнив його від реального відбування покарання з іспитовим строком 3 роки та відпустив з-під варти у залі суду.

Зазначимо, що на сьогодні в одному зі судів м. Львова перебуває на розгляді ще одна справа щодо цього чоловіка за аналогічний злочин, вчинений після звільнення від покарання судом першої інстанції. У цій ситуації потерпілий помер від тяжких тілесних ушкоджень.

У свою чергу суд апеляційної інстанції врахував наявність у обвинуваченого незнятих та непогашених судимостей за раніше скоєні ним умисні злочини, скасував рішення першої інстанції та ухвалив новий вирок – 5 років позбавлення волі.

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