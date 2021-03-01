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У Львові до почитання виставили мощі святих мучениць Віри, Надії та Любові

Вероніка Рой

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Мощі святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії виставляють до почитання вперше в Україні. Вони прибули з Ватикану. Урочисте виставлення до почитання мощей відбулося у львівському храмі, названому на їхню честь, що вул. Віри, Надії, Любові, 10. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Розпочалося дев’ятиденне моління за заступництвом до них. Тепер мощі назавжди будуть у цьому храмі. Доступ до святинь є щодня з 16.00 до 20.00 год. Дев’ятиденні моління звершуватимуть о 18.00.

«Мощі передали на наше прохання, яке ми подали понад півтора роки тому через лист митрополита Ігоря (Возьняка), який владика написав та підписав, і направили до Ватикану. Цей лист віз особисто наш добрий парафіянин Андрій Антонищак, який тоді постійно їздив до Італії, бо він є бойовим офіцером Національної гвардії України і був на той момент депутатом Верховної ради та опікувався визволенням Віталія Марківа. Відтак, до мене зателефонував представник Отця і Глави УГКЦ при Святому Престолі у Ватикані і повідомив, що Римська Курія підтвердила, приготувала і передала для нашого храму як дар назавжди мощі святої Софії та її доньок Віри, Надії, Любові з відповідними документами. Далі власне наш парафіянин Андрій Антонищак купив цінний гарний мощовик, і ті мощі ми вже туди вклали. І вчора, у неділю, о 17.00 годині при великій кількості людей ми ці мощі урочисто виставили до молитви і почитання у нашому храмі», – повідомив парох храму св. мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отець Андрій Корчагін.

Довідка

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За молитвами про заступництво до святих мучениць відомі численні зцілення. Наприклад, у 777 році Ватикан подарував місцевості Ешо у Франції мощі святих мучениць. І там у монастирі вони зберігалися до періоду французької революції. Відтак, завжди були велелюдні прощі до того монастиря і мощей, бо відбувалося багато випадків зцілень: оздоровлення душі і тіла, тому паломники часто приходили туди молитися.

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