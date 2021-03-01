У Львові автомобільного крадія спіймали «на гарячому»

Уночі 27 лютого львівські поліцейські помітили чоловіка на перехресті вулиць Левицького-Рильського, який поводився підозріло. Чоловік спершу «гуляв» поміж припаркованими автівками. Потім підійшов до однієї та розбив у ній вікно, а після ще й намагався втікати. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Зловмисник підходив до автомобілів та світив ліхтариком. Зненацька, підійшовши до автомобіля «Хундай СантаФе», чоловік розбив шибку задніх дверцят, вихопив з салону рюкзак та почав втікати. Тоді правоохоронці кинулись навздогін зловмиснику та затримали його. У рюкзаку, викраденому з автомобіля, який належить 35-річній львів’янці, були кросівки, спортивний костюм та грошові кошти у сумі 2 тисячі гривень.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) ККУ. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Як встановили поліцейські, зловмисником виявився 32-річний львів’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Чоловік затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Фото поліції Львівщини

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