Поблизу Львова згорів гараж та дві автівки

У Навірії поблизу Львова сталася пожежа у гаражі, внаслідок якої вогнем знищено цегляну будівлю та два автомобілі «Honda Civic». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу надійшло у Службу порятунку 1 березня о 01.13 год. У селі Наварія ву вул. Зелена загорівся цегляний гараж, критий шифером, розміром 7*10 м.

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Рятувальники, які прибули на місце події, локалізували пожежу 0 02.00 год та повністю ліквідували о 02.22 год. У результаті вогонь знищив дах на площі 70 кв. м, дерев’яне перекриття на площі 40 кв. м та два автомобілі «Honda Civic».

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини та причина виникнення пожежі.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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