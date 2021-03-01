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На Львівщині п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських хабарем

Вероніка Рой

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У селі Тартаків Сокальського району 65-річний нетверезий водій, який порушив Правила дорожнього руху, пропонував поліцейським хабар. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

27 лютого о 20.20 у селі Тартаків поліцейські зупинили автомобіль «Фольксваген Шаран», водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Під час встановлення обставин, поліцейські виявили у 65-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти тест на вміст алкоголю у крові чоловік відмовився, натомість запропонував поліцейським хабар за непритягнення його до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. На зауваження про неприпустимість таких дій та кримінальну відповідальність, передбачену за це законодавством, чоловік не реагував.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Також поліцейські склали на водія «Фольксвагена» адмінпротокол про адміністративні правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

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Фото: поліція

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