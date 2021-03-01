На Львівщині митники зайшли в посилці кулі та деталі до зброї

Працівники Галицької митниці разом зі службовим собакою знайшли у міжнародній посилці кулі, гільзи та деталі до вогнепальної зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі митниці.

Відправниками посилок, згідно з поштовими митними деклараціями, значаться громадяни, що живуть або перебувають у США, а отримувачами – мешканці різних областей України.

У деклараціях було вказано, що пересилають предмети домашнього вжитку та вітаміни. Натомість у посилці виявили 2600 куль, 50 гільз, спусковий механізм та раму до вогнепальної зброї.

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За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Заборонені до пересилання товари вилучено.

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