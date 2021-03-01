На Львівщині двоє чоловіків торгували зброєю

Двоє мешканців Львівщини зберігали у своїх помешканнях зброю та боєприпаси, а також продавали їх. Тепер їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, під час одного з досудових розслідувань правоохоронці встановили, що 48-річний мешканець одного з сіл Яворівського району організував у власному помешканні зброярню. Він переробляв стартові та шумові пістолети, а також виготовляв набої до цих пістолетів. У подальшому зловмисник переправляв поштою зброю та боєприпаси замовникам.

«8 липня 2020 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей (зокрема, за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї), під час яких виявили та вилучили пістолети, рушницю, глушники, набої та інші речові докази», – йдеться в повідомленні.

Крім того, слідчі слідчого управління спільно з оперативниками управління карного розшуку поліції Львівщини викрили 62-річного мешканця Львова, причетного до зберігання зброї та боєприпасів. 15 травня, у ході санкціонованих обшуків за місцем його проживання, правоохоронці виявили в його помешканні вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

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Зброю вилучили та скерували на експертизу – як встановлено, зловмисник зберігав пістолети «Сталкер» та «Браунінг».

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, досудові розслідування, відкриті за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, завершили. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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