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Львів’ян запрошують на вебінар про кібербезпеку

Ольга Денисяка

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16 березня Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз запрошує на вебінар «Кібербезпека: взаємодія державного та приватного сектору». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Організовує захід Адвокатське об’єднання Arzinger та Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області. Партнером є Європейська бізнес асоціація.

Кількість місць для участі офлайн обмежена. Для реєстрації необхідно заповнити форму за цим посиланням.

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Організатори наголошують, що робочою мовою однієї з частин заходу буде англійська. Переклад на українську забезпечуватись не буде. Детальна програма заходу буде оголошена згодом.

Контактні особи: Христина Кулик, емейл: [email protected], тел.: (032) 242 96 95, Наталія Хомич, емейл: [email protected], тел.: (097) 451 30 88.

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