Вихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці

У березні-2021 українці будуть відпочивати 9 днів, додатковий вихідний випаде з нагоди Міжнародного жіночого дня, який відзначають 8 березня. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, на Міжнародний жіночий день, який цьогоріч припадає на понеділок, 8 березня, українці матимуть додатковий вихідний. Тож відпочинок триватиме три дні поспіль: 6, 7 та 8 березня.

Загалом у березні буде 9 вихідних та 22 робочі дні.

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