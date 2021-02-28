На Стрийщині хлопець накинувся із ножем на свого односельчанина через неправильно запарковане авто

У селі на Стрийщині 23-річний місцевий мешканець напав із ножем на свого односельчанина, бо той, на його думку, неправильно запаркував автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент стався ввечері 25 лютого в одному зі сіл Стрийського району. Як з’ясували правоохоронці, перехожий зробив 31-річному місцевому мешканцю зауваження щодо того, як той припаркував свій автомобіль.

Між чоловіками зав’язалась словесна перепалка, що переросла у бійку, під час якої пішохід завдав водію кількох ударів ножем, після чого втік. Постраждалому медики діагностували проникаюче поранення у ділянці живота та різані рани обличчя, руки та ноги.

Згодом поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, йому вже оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На зловмисника є чекає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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Фото: поліція