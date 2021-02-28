Якою буде погода на Львівщині у перший день весни

В понеділок, 1 березня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну і вітряну погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +6°C. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі та вранці падатиме дощ із мокрим снігом. На дорогах – ожеледиця.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально обачними за кермом.

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