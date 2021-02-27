ОСТАННІ НОВИНИ

В Червонограді грабіжник заховався від власника квартири у ванній

Наталя Дуляба

|

У Червонограді грабіжник, який проник у квартиру, сховався у ванній кімнаті від господаря, який повернувся додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у середу, 24 лютого, у Червонограді. Серед дня орієнтовно о 13:00 год. невідомий чоловік, підібравши ключі до вхідних дверей, проник у квартиру на вул. Степана Бандери.

Втім зробити задумане і залишитись непоміченим грабіжнику не вдалося, адже в момент пограбування додому повернувся власник помешкання, 30-річний червоноградець.

«Побачивши його, непроханий гість заховався у ванній, а коли господар виявив його, почав втікати, прихопивши зі собою гроші 1000 євро, 27 000 гривень, а також золоті прикраси, які знайшов у квартирі. Власник помешкання переслідував зловмисника, обличчя якого було закрите маскою, і намагався затримати його самостійно, проте той завдав йому удару в обличчя та втік», – кажуть у поліції.

Реклама партнерів

Згодом правоохоронці спіймали зловмисника, ним виявився 31-річний мешканець Червонограда, який уже був неодноразово судимим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...