В Червонограді грабіжник заховався від власника квартири у ванній

У Червонограді грабіжник, який проник у квартиру, сховався у ванній кімнаті від господаря, який повернувся додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у середу, 24 лютого, у Червонограді. Серед дня орієнтовно о 13:00 год. невідомий чоловік, підібравши ключі до вхідних дверей, проник у квартиру на вул. Степана Бандери.

Втім зробити задумане і залишитись непоміченим грабіжнику не вдалося, адже в момент пограбування додому повернувся власник помешкання, 30-річний червоноградець.

«Побачивши його, непроханий гість заховався у ванній, а коли господар виявив його, почав втікати, прихопивши зі собою гроші 1000 євро, 27 000 гривень, а також золоті прикраси, які знайшов у квартирі. Власник помешкання переслідував зловмисника, обличчя якого було закрите маскою, і намагався затримати його самостійно, проте той завдав йому удару в обличчя та втік», – кажуть у поліції.

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Згодом правоохоронці спіймали зловмисника, ним виявився 31-річний мешканець Червонограда, який уже був неодноразово судимим.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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