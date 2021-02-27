У Львові переселенець займався закладками наркотиків

У Львові затримали чергового закладчика наркотиків. Психотропні речовини у невеличких згортках розповсюджував 32-річний переселенець із Донбасу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Затримали зловмисника на «гарячому» у п’ятницю, 26 лютого, у районі Високого замку. Він якраз саме робив закладки наркотичних речовин.

Як встановили правоохоронці, затриманий закладчик – 32-річний уродженець Донецької області, який зараз живе у Львові. У нього виявили 62 згортки червоного кольору, обмотані ізоляційною стрічкою. Поліцейські підозрюють, що всередині була психотропна речовина «PVP».

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили ще 42 згортки жовтого кольору, обмотані ізоляційною стрічкою. Всередині була невідома наразі порошкоподібна речовина, схожа на психотропну. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Зараз тривають слідчо-розшукові дії, аби встановити канал надходження психотропних речовин розповсюджувачу. Також вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

«Якщо вам відома будь-яка інформація щодо розповсюдження наркотиків у вашому місті або селі, телефонуйте на оперативну лінію 102 або повідомте поліцію в будь-який зручний для вас спосіб. Лише спільними зусиллями ми зможемо подолати це зло та захистити своїх рідних та близьких», – наголошують у поліції.

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Фото: поліція