На Личакові вшанували загиблих військових

У Львові на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять військових, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Про це Львівському порталу повідомили в Академії сухопутних військ.

Для того, аби вшанувати пам’ять загиблих військових, на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища зібралися їхні родичі, військовослужбовці Львівського гарнізону та духовенство.

Капелани Гарнізонного храму провели спільну молитву, після чого присутні згадали поіменно всіх, хто спочиває на цьому місці. Також військовослужбовці роти почесної варти Академії сухопутних військ віддали військові почесті полеглим українським воїнам, котрі цінною власного життя боронили Україну.

«Вдячний всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу та віддав шану тим, хто вчинив справжній подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову, відроджену Україну. Приємно, що все більше людей долучається до вшанування полеглих Українських Героїв. Адже саме їхні подвиги сьогодні надихають сотні тисяч українців на подальшу боротьбу», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ – начальник Львівського гарнізону Павло Ткачук.

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Нагадаємо, на початку 2021 року за ініціативи Львівського гарнізону та військових капеланів Гарнізонного храму у Львові запровадили традицію вшанування пам’яті полеглих військових кожної останньої суботи місяця.

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Фото: АСВ