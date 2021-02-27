Мер Чернівців про пожежу в лікарні: вибуху не було, проводка не винна

Мер Чернівців Роман Клічук стверджує, що вибуху кисневого балону у міській лікарні не було і пожежа не пов’язана з електропроводкою. Що саме спричинило займання, наразі встановлюють. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Причини займання наразі з’ясовуються, але можна вже напевне сказати, що це не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть», – наголосив Роман Клічук.

Він підтвердив, що у пожежа у міській лікарні №1 сталась в одній із палат, де лікували хворих на коронавірус. Один чоловік загинув, ще один отримав сильні опіки, зараз за його життя борються медики.

За даними мера Чернівців, сусідні палати лікарні не знищені, але хворі у них не можуть перебувати через сильний запах, тому їх евакуювали до інших медзакладів.

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Нагадаємо, першою про вибух у чернівецькій лікарні №1 27 лютого повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Згодом у ДСНС України уточнили, що в палаті на другому поверсі медзакладу спалахнула киснева труба. Пожежу вдалося загасити через 15 хвилини силами 20 рятувальників.

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