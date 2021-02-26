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Вихідні зі снігом та вітром: мешканців Львівщини попередили про негоду

Юлія Осим

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Цими вихідними на Львівщині прогнозують погіршення погодних умов. Зокрема, у суботу, 27 лютого, в області пройде мокрий сніг та сильний вітер, на дорогах утвориться ожеледь. Про це Львівський портал поінформували у пресслужбі Львівського гідрометцентру.

Так, завтра на дорогах Львівщини буде ожеледиця . Місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. На дорогах Львова також ожеледиця. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

«27 лютого вночі помірний, вдень невеликий дощ та мовкрий сніг. Вночі та вранці слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3 – 8° тепла. Погіршення видимості в опадах», – прогнозують синоптики.

Також зростатиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря дещо зменшиться.

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