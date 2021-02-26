У центрі Львова відновили історичну дерев’яну браму

У Львові на вулиці Федорова, 12 відновили ще одну історичну дерев’яну браму. На щастя, втрачених елементів декору було небагато, тож реставраторам вдалося зберегти її автентичність. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Бюро спадщини».

Проте загальний стан брами був незадовільний через вікові пошкодження і тривалий час служіння мешканцям.

«Це брама з модрини, яка недовговічна, адже вона м’якша ніж дуб. Тому швидше зношується. Ми зробили для неї нову нащільну планку, замінили усю нижню частину дверей, яка зігнила та деформувалася. Також ми відновили пороги, але зробили їх із ясена, а зовні декорували модриною», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

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Також реставратори відновили засклення дверей та рамки, які відчиняються із внутрішньої сторони брами.

«Раніше це вікно просто було заставлене фанерою. Тепер ці дверцята можна відкрити для провітрювання чи для того, щоб помити скло», – додає реставратор. Також відновлюючи браму реставратори замінили шпінгалети,зношені завіси та решітки, які були вигнуті.

Як зазначили в Бюро, реставрували браму у межах міської програми спів фінансування з мешканцями. Загальна вартість робіт обійшлася у трохи більше 79 тис. грн. Зокрема, місто компенсувало и70% витрат, ще 30% додали самі мешканці.

Фото Бюро спадщини

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