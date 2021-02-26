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У Шегинях затримали позашляховик, запакований більше 700 пачками сигарет

Юлія Осим

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На кордоні з Польщею прикордонники затримали автомобіль марки «Ленд Ровер», запакований сигаретами. Українець намагався виїхати з України з понад 700 пачками контрабандних сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

З нелегальним товаром чоловік прямував до сусідньої країни через автомобільний пункт пропуску «Шегині». Під час розмови з прикордонниками водій помітно нервував і не міг чітко пояснити, куди саме він їде. Під час поглибленої перевірки авто було виявлено приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані за декоративну обшивку, в конструктивні порожнини переднього та заднього бамперів, та в порожнинах за задніми фарами.

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Усього зі сховків прикордонники дістали 729 пачок курива різних торгових марок. Виявлені сигарети вилучено.

Фото Львівського прикордонного загону

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