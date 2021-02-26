У Самборі п'яний чоловік напав на поліцію охорони

Вночі 25 лютого в одному з магазинів у Самборі 28-річний нетверезий чоловік вдарив поліцейського охорони. Тепер нападникові загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 25 лютого о 02:55 год. у Самбірський міжрайонний відділ Управління поліції охорони надійшов сигнал «тривога» з магазину на вулиці Музейній у Самборі.

Прибувши за викликом, наряд поліції охорони побачив у магазині двох чоловіків з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

«Вони конфліктували з продавцями магазину, поводились агресивно та нецензурно висловлювались. Під час встановлення обставин події один зі зловмисників вдарив поліцейського кулаком в обличчя», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 28-річний мешканцець Самбірщини.

25 лютого йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.

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