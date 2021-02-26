У Львові на вихідних обмежать рух на вулиці Пимоненка. Схема об’їзду

Через ремонтні роботи на вулиці Пимоненка, що у Сихівському районі Львова, упродовж суботи та неділі буде обмежено рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської мерії.

Вулицю перекриють для проїзду від ранку 27 лютого до вечора 28 лютого.

«У зв’язку з проведенням робіт з демонтажу баштового крану, з 08.00 год 27 лютого і до 23.00 год 28 лютого 2021 року буде обмежено рух транспорту на вул. Пимоненка, біля будинку №1», – йдеться у повідомленні.

Водії можуть об’їхати закриту ділянку відповідно до затвердженої схеми дорожнього руху.

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