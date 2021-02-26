У Львові 15-річний підліток забив до смерті безпритульну

У Львові поліцейські повідомили про підозру 15-річному підлітку, який до смерті забив безпритульну. Тіло жінки знайшли у закинутій будівлі по вулиці Бойківській близько полудня 19 лютого. Загибла пролежала там кілька днів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 44-річна мешканка Львова, яка не мала постійного місця проживання, натомість проживала у цій закинутій будівлі. Під час експертизи встановлено, що жінка померла внаслідок ударів у голову.

Відтак, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний неповнолітній місцевий мешканець. В ніч з 13 на 14 лютого, близько 0.30, зловмисник перебуваючи у закинутій будівлі, наніс потерпілій численні удари руками і ногами по всьому тілу, а потім схопив дерев’яну ніжку від стільця та продовжив наносити удари по тілу та голові. Від отриманих тілесних ушкоджень безпритульна невдовзі померла.

Неповнолітньому правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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Триває досудове розслідування.

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