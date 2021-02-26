У Кам’янці-Бузькій п’яний водій хотів відкупися від поліції хабарем

У четвер, 25 лютого, у місті Кам’янка-Бузька нетверезий водій, якого зупинили за порушення Правил дорожнього руху, пропонував поліцейським хабар. До того ж раніше чоловік вже був позбавлений права керувати автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Близько 18.30 у місті Кам’янка-Бузька поліцейські зупинили автомобіль «Опель Астра», водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху. Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, поліцейські повиявили у 41-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти тест на вміст алкоголю у крові чоловік відмовився, натомість запропонував поліцейським хабар за непритягнення його до відповідальності за керування авто у нетверезому стані. На зауваження про неприпустимість таких дій та кримінальну відповідальність, чоловік не реагував.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Також поліцейські встановили, що чоловік раніше вже був позбавленй права керувати транспортними засобами.

Відтак правоохоронці склали на водія «Опеля» три адмінпротоколи: за ч.2 ст.122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення та ч.2 ст.130 (За керування транспортним засобом у стані алкогольного спяніння Кодексу України про адміністративні правопорушення).

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Фото: поліція