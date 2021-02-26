Розбив голову та поламав ребра: на Львівщині затримали зловмисника, який побив знайомого

У Бібрці на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який жорстоко побив свого знайомого. Потерпілого госпіталізували з діагнозом черепно-мозкова травма та множинні переломи ребер. За скоєне винуватцю загрожує до 8 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

25 лютого медики однієї з львівських лікарень повідомили правоохоронцям про чоловіка, якого доставили з численними травмами внаслідок побиття. Травмованим виявився 49-річний мешканець Вінницької області. Також було встановлено, що тілесні ушкодження він міг отримати у місті Бібрка.

Відтак, після проведення оперативно-розшукових заходів відомо, що госпіталізованого чоловіка, який тимчасово проживав у Бібрці, жорстоко побив 32-річний знайомий, місцевий мешканець, під час побутового конфлікту.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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