Німець хотів незаконно ввезти в Україну медичний прилад за понад 100 тис. грн

Працівники Галицької митниці виявили чоловіка, який намагався в’їхати в Україну з незадекларованим дороговартісним товаром. У громадянина Німеччини під час перетину кордону у пункті пропуску «Краківець-Корчова» виявили прилад для обстеження зору вартістю понад 100 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Чоловік перевозив його у багажному відділенні автомобіля. Іноземець обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим заявивши, що не має товарів для декларування. А про те, що вартість офтальмологічного приладу понад 100 тисяч гривень, він не знав. Пояснив, що прилад його попросили перевезти через кордон знайомі та запевнили, що він недорогий.

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У результаті замість «доброї послуги» чоловік отримав протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Митники вилучили прилад. Справу скерують до суду.

Фото Галицької митниці

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