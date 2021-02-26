На Сколівщині двоє чоловіків побили та пограбували 81-річну бабусю

У Сколівському районі Львівщини судитимуть двох чоловіків, які увірвались до будинку 81-річної бабусі та, погрожуючи ножем, пограбували її. Жінка не звернулась до поліції і через день злочинці повернулись, аби знову її пограбувати. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що на початку грудня у селі Нижнє Синьовидне у Сколівському районі двоє місцевих мешканців проникли у житло 81-річної односельчанки. Погрожуючи ножем, чоловіки вимагали у пенсіонерки віддати їм гроші. Доки один тримав жінку, інший обшукав потерпілу і відібрав у неї 7 000 гривень.

На цьому зловмисники не зупинились і через день повернулись – вирішили, що пенсіонерка не все їм віддала. Цього разу, вимагаючи гроші, вони побили стареньку, обшукали помешкання, після чого втекли. Тоді бабуся звернулась за допомогою у поліцію.

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Стрийська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіків, їх обвинувачують у розбої, поєднаному з проникненням у житло (ч.3 ст.187 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура