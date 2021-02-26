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9 громадських організацій отримають 650 тисяч на проведення культурних заходів. Перелік

Вероніка Рой

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У 2021 році 9 культурних проєктів громадських організацій отримають фінансування з міського бюджету на загальну суму 650 тис. грн. в рамках програми дофінансування «Зробимо Львів кращим». Відповідне рішення було прийняте у п’ятницю, 26 лютого, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає Львівський портал.

Комісія визначила переможців міської програми «Зробимо Львів кращим», переможцями якої стали 9 громадських організацій. Саме вони отримають із бюджету міста 650 тисяч гривень на реалізацію власних культурних проєктів.

Серед проєктів-переможців – фестивалі, виставки, документальна вистава та інше.

Найбільше коштів – 97 тисяч грн – отримає громадська організація «Віз-Арт» на проведення «Днів  українського кіно 2021». Львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» отримає 95 тисяч гривень на проведення на проведення «Уроку магії. Доступне кіно».

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Як повідомляв Львівський портал, на організацію святкових подій у Львові виділили понад п’ять мільйонів.

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