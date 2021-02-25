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У Стрию під час пожежі врятували трьох людей

Вероніка Рой

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У четвер, 25 лютого, у Стрию виникла пожежа у будинку. під час якої надзвичайники врятували тьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа у квартирі двоповерхового житлового будинку на вул. Січових Стрільців у Стрию сталася близько 13:10. До місця події було направлено вогнеборців. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири на другому поверсі вибивався густий чорний дим.

Під час розвідки задимленої квартири в середині було виявлено чоловіка, якого рятувальники вивели на свіже повітря та передали медикам. Після огляду медиками 82-річного чоловіка було госпіталізовано у Стрийську центральну районну лікарню із симптомами отруєння продуктами горіння. Також вогнеборцями на свіже повітря двох людей із сусідніх квартир, які не могли самостійно покинути свої задимлені помешкання.

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О 13:41 вогнеборці локалізували пожежу та о 13:45 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку у квартирі, пошкодив речі домашнього вжитку, міжкімнатні двері, вікно та стіни на площі.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

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Фото: ДСНС

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