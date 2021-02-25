У пологовому на Мечникова запрацювало нове відділення

У міському пологовому будинку №1, що на вул. Мечникова у Львові, запрацювало клініко-діагностичне відділення з ліжками денного стаціонару. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської мерії.

На сьогодні там діють кабінети акушер-гінекола, психотерапевта, консультативний кабінет та неонатологічно-педіатричне консультування. Зокрема, у кабінеті акушер-гінекола львів’янки можуть отримати:

супровід жінки під час вагітності до пологів та після пологовому періоді;

профілактичні огляди спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я;

профілактику небажаної вагітності та консультування з питання планування сім’ї;

профілактику та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом;

лікування гінекологічних захворювань.

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Психотерапевт допоможе, якщо потрібен:

супровід психолога під час вагітності;

психологічна підготовка до пологів;

післяпологова реабілітація;

консультування щодо психологічних складнощів у жінок пов’язаних з непліддям;

супровід жінки, що зазнала перинатальну втрату або народила дітей з вродженими вадами розвитку;

психологічна підтримка і корекція в преклімактеричному і клімактеричному періодах.

Також у новому відділенні можна отримати консультації:

консультація спеціалістів (терапевт, кардіолог, дитячий невролог);

проведення ЕХО серця, УЗД внутрішніх органів, УЗД судин нижніх кінцівок, Rh обстеження, енцефалографія, кольпоскопія тощо.

У кабінеті неонатологічно-педіатричному або катамністичному кабінеті можна отримати консультацію для дітей віком від 0 до 2 років.

Для запису можна скористайтеся телефоном 0673848474.

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