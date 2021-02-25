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У пологовому на Мечникова запрацювало нове відділення

Юлія Осим

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У міському пологовому будинку №1, що на вул. Мечникова у Львові, запрацювало клініко-діагностичне відділення з ліжками денного стаціонару. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської мерії.

На сьогодні там діють кабінети акушер-гінекола, психотерапевта, консультативний кабінет та неонатологічно-педіатричне консультування. Зокрема, у кабінеті акушер-гінекола львів’янки можуть отримати:

  • супровід жінки під час вагітності до пологів та після пологовому періоді;
  • профілактичні огляди спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я;
  • профілактику небажаної вагітності та консультування з питання планування сім’ї;
  • профілактику та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом;
  • лікування гінекологічних захворювань.

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Психотерапевт допоможе, якщо потрібен:

  • супровід психолога під час вагітності;
  • психологічна підготовка до пологів;
  • післяпологова реабілітація;
  • консультування щодо психологічних складнощів у жінок пов’язаних з непліддям;
  • супровід жінки, що зазнала перинатальну втрату або народила дітей з вродженими вадами розвитку;
  • психологічна підтримка і корекція в преклімактеричному і клімактеричному періодах.

Також у новому відділенні можна отримати консультації:

  • консультація спеціалістів (терапевт, кардіолог, дитячий невролог);
  • проведення ЕХО серця, УЗД внутрішніх органів, УЗД судин нижніх кінцівок, Rh обстеження, енцефалографія, кольпоскопія тощо.

У кабінеті неонатологічно-педіатричному або катамністичному кабінеті можна отримати консультацію для дітей віком від 0 до 2 років.

Для запису можна скористайтеся телефоном 0673848474.

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