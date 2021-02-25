У пологовому на Мечникова запрацювало нове відділення

У міському пологовому будинку №1, що на вул. Мечникова у Львові, запрацювало клініко-діагностичне відділення з ліжками денного стаціонару. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської мерії.
На сьогодні там діють кабінети акушер-гінекола, психотерапевта, консультативний кабінет та неонатологічно-педіатричне консультування. Зокрема, у кабінеті акушер-гінекола львів’янки можуть отримати:
- супровід жінки під час вагітності до пологів та після пологовому періоді;
- профілактичні огляди спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я;
- профілактику небажаної вагітності та консультування з питання планування сім’ї;
- профілактику та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом;
- лікування гінекологічних захворювань.
Психотерапевт допоможе, якщо потрібен:
- супровід психолога під час вагітності;
- психологічна підготовка до пологів;
- післяпологова реабілітація;
- консультування щодо психологічних складнощів у жінок пов’язаних з непліддям;
- супровід жінки, що зазнала перинатальну втрату або народила дітей з вродженими вадами розвитку;
- психологічна підтримка і корекція в преклімактеричному і клімактеричному періодах.
Також у новому відділенні можна отримати консультації:
- консультація спеціалістів (терапевт, кардіолог, дитячий невролог);
- проведення ЕХО серця, УЗД внутрішніх органів, УЗД судин нижніх кінцівок, Rh обстеження, енцефалографія, кольпоскопія тощо.
У кабінеті неонатологічно-педіатричному або катамністичному кабінеті можна отримати консультацію для дітей віком від 0 до 2 років.
Для запису можна скористайтеся телефоном 0673848474.
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Юлія Осим