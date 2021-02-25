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У Львові побільшає тролейбусів на маршрутах

Андрій Котенський

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Від сьогодні, 25 лютого, ЛКП «Львівелектротранс» збільшує випуск тролейбусів на маршрутах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свищо,, йдеться про збільшення випуску тролейбусів на маршрутах № 24, 25 та 33.

«У четвер, 25 лютого, планується додаткове збільшення випуску ще 5-ти одиниць тролейбусів. На 24-му маршруті – двох одиниць, 25-му — також двох, та на 33-му — ще однієї. Відтак, на маршрутах разом зі звичною кількістю курсуватиме 60 одиниць тролейбусів», — розповів Андрій Свищо.

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