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У Львові на залізничному вокзалі пограбували чоловіка

Ольга Денисяка

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Вночі 24 лютого на залізничному вокзалі у Львові за декілька хвилин до відправлення потяга грабіжник вихопив з рук 49-річного чоловіка мобільний телефон і рюкзак. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 24 лютого, близько 01:00 год. до поліції звернувся 49-річний мешканець Рівненської області та повідомив, що невідомий чоловік пограбував його на залізничному вокзалі у Львові.

Як встановили правоохоронці, на пероні, за кілька хвилин до відправки потяга, зловмисник вихопив у потерпілого з рук мобільний телефон і рюкзак та втік з місця події.

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Невдовзі співробітники сектору поліцейської діяльності відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції встановили, що до вчинення злочину причетний 29-річний мешканець Самбірського району, а  також  встановили його місцеперебування. Речові докази у нього вилучили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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